H2O AM finalise la liquidation des fonds cantonnés

(Zonebourse.com) - La société de gestion H2O AM a finalisé la cession des actifs des fonds cantonnés et clôturera la liquidation desdits fonds entre le 20 et le 22 juillet 2026. Après deux remboursements en janvier 2023 et mars 2024, un troisième et dernier remboursement de 135,7 millions d'euros aura ainsi lieu dans les prochaines semaines.

Ce remboursement est automatique et ne nécessite aucune action de la part des porteurs de parts.

Toutefois, afin de pouvoir percevoir, le cas échéant, un versement complémentaire par H2O AM LLP au plus tard en janvier 2031, les porteurs n'ayant pas participé à l'offre sont invités à se faire connaître. Un courrier détaillé leur sera adressé via leur intermédiaire financier.

Avec ce nouveau versement, la clause de retour à meilleure fortune prévue par l'offre arrive à son terme. H2O AM est resté pleinement mobilisé pour procéder à ce dernier remboursement, auquel les porteurs ayant participé à l'offre demeurent éligibles.

Pour ces derniers, H2O AM LLP percevra ce remboursement et le leur reversera sous forme de chèque.

A l'issue de cette opération, les porteurs ayant participé à l'offre et vendu leurs parts de FCP le 14 octobre 2020 auront recouvré, selon les fonds, au minimum entre 87,6 et 94,1% de la valeur de leur investissement total à la date de suspension, le 28 août 2020.

Quant aux porteurs ayant participé à l'offre et conservé leurs parts de FCP jusqu'au 31 décembre 2025, ils auront recouvré, selon les fonds, au minimum entre 119 et 358,2% de la valeur de leur investissement total à la date de suspension, le 28 août 2020.

Les modalités de ce dernier remboursement seront précisées à travers des communications adressées à l'ensemble des porteurs, qu'ils aient ou non participé à l'offre.

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