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H2O AM étoffe sa gamme obligataire avec Generative Global Fixed Income
information fournie par AOF 02/10/2026 à 10:39

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(Zonebourse.com) - H2O Asset Management étoffe sa gamme avec le lancement de Generative Global Fixed Income, un fonds de droit irlandais, investi sur les marchés internationaux de taux et de devises. Géré activement, le véhicule affiche un profil de risque modéré, avec une VaR inférieure à 10% et un horizon d'investissement recommandé de trois ans.

Le fonds s'appuie sur l'approche Global Macro et top-down développée depuis plus de trente ans par les équipes d'H2O AM. Il prend principalement position à travers des stratégies de valeur relative afin de tirer parti des divergences de cycles économiques, monétaires et politiques entre les différentes régions du monde.

Generative Global Fixed Income vient ainsi occuper une position intermédiaire au sein de la gamme obligataire et devises du gestionnaire. Son niveau de risque se situe entre celui de H2O Adagio FCP, dont la VaR est de 5%, et ceux de H2O Allegro FCP et H2O MultiBonds, qui affichent une VaR de 20%.

Le nouveau véhicule se distingue également par l'intégration de l'intelligence artificielle générative dans son processus d'investissement. Après Generative Global Macro Fund, lancé en décembre 2025, il constitue le deuxième fonds de la gamme "Generative" d'H2O AM. Il ne s'agit toutefois pas d'un fonds thématique consacré à l'IA et celui-ci n'investit pas sur les marchés actions.

H2O AM s'appuie notamment sur deux outils propriétaires d'IA générative, baptisés "Radar" et "Miroir". Le premier permet d'analyser de larges volumes de recherches et de publications macroéconomiques afin d'identifier les principaux thèmes de marché, les évolutions du consensus ou d'éventuels angles morts. Le second analyse les échanges des équipes d'H2O AM afin de mettre en évidence d'éventuels biais comportementaux et de challenger les convictions des gérants.

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