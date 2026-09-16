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H2APEX et Lhyfe renforcent leur partenariat pour approvisionner le marché allemand
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 07:45
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Les deux sociétés ont annoncé l'élargissement de leur partenariat afin de répondre à la hausse de la demande d'hydrogène renouvelable en Allemagne, portée par les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Dans le cadre de cet accord étendu, Lhyfe fournira à H2APEX jusqu'à 100 tonnes par an d'hydrogène renouvelable certifié RFNBO au cours des deux prochaines années. Cette coopération s'inscrit dans la continuité de leurs relations existantes et vise à sécuriser la disponibilité de l'hydrogène vert sur l'ensemble du territoire allemand, l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe.

L'accélération de la demande allemande, combinée à l'évolution des exigences réglementaires sur les carburants renouvelables, impose la mise en place de chaînes d'approvisionnement fiables.

Cet accord reflète une tendance globale du secteur : face à la mise en service progressive et décalée de nouvelles capacités de production, la réservation de volumes certifiés d'hydrogène vert permet d'assurer un approvisionnement continu aux clients industriels et de la mobilité. En combinant leurs expertises au sein de la chaîne de valeur, H2APEX et Lhyfe entendent accompagner le développement à grande échelle des marchés allemand et européen de l'hydrogène.

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