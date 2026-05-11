H&M va racheter des actions pour gratifier ses employés
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:36
H&M a annoncé lundi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions destiné à couvrir le plan d'attribution d'actions gratuites (LTIP) qu'il propose à ses salariés. Le groupe de prêt-à-porter suédois indique que ce plan d'actions, lancé conformément à l'application des résolutions de sa dernière assemblée générale, s'étendra sur une période démarrant aujourd'hui pour se terminer le 26 mai au plus tard pour un volume maximum de 1,4 million de titres soit un prix correspondant à 280 millions de couronnes suédoises (environ 25,8 millions d'euros).
A ce jour, le nombre total d'actions composant le capital d'H&M s'élève à plus de 1,6 milliard de titres, répartis entre 194,4 millions d'actions de classe A et 1,41 million classe B.
Le distributeur scandinave rappelle qu'il contrôle actuellement 1,1 million d'actions de classe B en auto-détention, rachetées au titre du plan LTIP 2025, ainsi que 5,6 millions d'actions de classe B dont l'annulation a été décidée lors de l'assemblée générale annuelle, tenue la semaine dernière.
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