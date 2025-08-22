H&M: une nouvelle vitrine inaugurée à Los Angeles information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 11:57









(Zonebourse.com) - H&M a ouvert hier une nouvelle boutique de prestige à Los Angeles, un 'flagship' que la marque suédoise d'habillement a inauguré au coeur du 'Original Farmers Market', un haut lieu de la gastronomie de le cité des Anges et un passage obligé pour de nombreux touristes.



Ce 'vaisseau amiral', situé à l'angle de la 3ème rue et de Fairfax, s'étend sur près de 1400 m2 répartis sur deux niveaux, avec pour mission de décliner le nouveau concept de magasins que H&M a imaginé pour le marché américain, censé mettre en avant les tendances les plus avant-gardistes de la mode.



C'est l'influenceuse Paris Hilton qui a marqué l'inauguration du nouveau magasin H&M en coupant le ruban hier dans une tenue composée de pièces phares de la pré-collection automne, dont un chemisier en dentelle manches longues et une jupe noire à oeillets, le tout stylé avec des accessoires H&M.



L'enseigne n'entend pas s'arrêter là et prévoit de poursuivre ses investissements à Los Angeles avec l'ouverture cet automne de nouveaux magasins au Beverly Center, au Brea Mall et pour la première fois dans le quartier huppé de Beverly Hills, avec une boutique sise au 370 North Beverly Drive.



H&M prévoir également d'ouvrir le mois prochain un autre 'magasin amiral' au sein du centre commercial BLVD à Las Vegas.



Le groupe scandinave ne publie pas ses ventes aux Etats-Unis, mais ses ventes dans la région Amérique du Nord & Amérique du Sud, son deuxième marché après l'Europe de l'Ouest, ont baissé de 2% sur les six premiers mois de l'année.





