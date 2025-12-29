 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

H&M s'associe au créateur chinois Jacques Wei pour une collection inspirée de l'Année du Cheval
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 12:25

Le groupe suédois poursuit son programme de collaborations et dévoile une nouvelle collection capsule ancrée dans l'esthétique du Nouvel An lunaire 2026.

En partenariat avec la Shanghai Fashion Week, H&M annonce la publication des images de campagne complètes de la collection Jacques Wei H&M, deuxième saison du Chinese Designer Collaboration Project.

Inspirée du Nouvel An chinois 2026 et de l'Année du Cheval, cette ligne de prêt-à-porter féminin et d'accessoires met en avant des coupes structurées, des matières délicates et un équilibre entre construction rationnelle et expression émotionnelle.

La collection revisite des silhouettes classiques - robes longues, jupes fendues à franges, tailleurs, vestes et pantalons - enrichies de détails métalliques, broderies et contrastes de textures.

Les accessoires prolongent cet univers avec des bijoux et sacs sculpturaux intégrant le motif du cheval, élément central de la collaboration. La collection sera lancée le 21 janvier sur HM.COM.CN et sur la boutique phare H&M de Tmall, puis proposée à partir du 22 janvier dans une sélection de magasins H&M en Chine continentale.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'actrice française Brigitte Bardot donne une conférence de presse en décembre 1965 à Hollywood ( AFP / - )
    Les hommages affluent après le décès de Brigitte Bardot
    information fournie par AFP 29.12.2025 13:03 

    Du monde du cinéma à ses admirateurs, les hommages affluent après la mort de Brigitte Bardot, icône du grand écran dont la presse française et internationale souligne lundi la liberté mais aussi les zones d'ombre. L'actrice de "Et Dieu... créa la femme" et du "Mépris" ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    STELLANTIS (Milan) : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 12:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COMPAGNIE DE L'ODET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 12:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 12:40 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank