H&M: résultats trimestriels mitigés, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - H&M a publié jeudi des résultats mitigés pour le quatrième trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes des analystes mais un chiffre d'affaires ressorti juste en-deçà.



Le chiffre d'affaires sur la période allant d'octobre à décembre progressé de 3% en monnaies locales, à 62,2 milliards de couronnes suédoises, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une croissance de 4%.



Le groupe suédois de prêt-à-porter a néanmoins dégagé un bénéfice après impôts presque doublé à 3,08 milliards de couronnes, contre 1,57 milliard un an plus tôt, soit un bénéfice par action (BPA) de 1,92 couronne, soit 12 cents de plus que le consensus.



'Après un an au poste de directeur général, je suis confiant dans le fait que nous allons dans la bonne direction', a déclaré Daniel Erver, le nouveau patron du groupe, qui s'est donné comme objectif de recentrer l'activité sur les fondamentaux.



S'il indique percevoir des signes positifs au niveau de l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt, le dirigeant estime que les conditions économiques difficiles et l'incertitude géopolitique actuelles pourraient peser sur le moral des consommateurs cette année.



Le titre chutait en conséquence de plus de 3% jeudi matin, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice regroupant les valeurs vedette suédoises, l'OMXS30.





