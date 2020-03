Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M mobilise ses fournisseurs pour fournir du matériel de protection Reuters • 22/03/2020 à 18:06









H&M MOBILISE SES FOURNISSEURS POUR FOURNIR DU MATÉRIEL DE PROTECTION STOCKHOLM (Reuters) - H&M, deuxième plus importante enseigne de prêt-à-porter au monde, a déclaré dimanche qu'elle mobiliserait son vaste réseau de fournisseurs pour fournir du matériel médical de protection destiné aux hôpitaux de l'Union européenne afin de ralentir la propagation du coronavirus. H&M, qui a dit avoir proposé à l'Union européenne son aide, cherchait à savoir en ce moment ce que sa chaîne d'approvisionnement était en capacité de fournir, en fonction des besoins les plus urgents. "L'Union européenne nous a demandé d'utiliser nos forces logistiques et opérationnelles pour fournir du matériel. Etant donné l'urgence de la situation, nous donnerons ce matériel", a fait savoir un porte-parole de l'enseigne par communiqué. H&M, qui a fermé ses boutiques dans la plupart de ses marchés en raison de l'épidémie de coronavirus, détient des fournisseurs partout dans le monde, notamment en Chine et dans d'autres pays d'Asie comme l'Inde, le Bangladesh et le Vietnam. Les masques sont très en demande, tout comme les blouses et les gants, précise l'entreprise. La semaine dernière, le principal concurrent d'H&M, Inditex, qui détient la marque Zara, a proposé de fabriquer des vêtements pour les professionnels de santé espagnols, deuxième plus important foyer de l'épidémie après l'Italie, et de mobiliser ses fournisseurs pour faire des masques, gants, lunettes et charlottes de protection. Plus de 305.000 personnes ont été contaminées par le coronavirus dans le monde, et plus de 13.000 personnes sont décédées. H&M a précisé qu'elle livrerait ce matériel en priorité aux pays où les besoins étaient les plus criants que ce soit des pays membres de l'Union européenne ou non. (Anna Ringstrom, version française Caroline Pailliez)

