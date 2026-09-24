H&M-Le résultat d'exploitation progresse plus que prévu au T3

H&M HMb.ST a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son résultat d'exploitation pour la période juin-août, le président-directeur général Daniel Erver affirmant que ses efforts pour maîtriser les coûts et optimiser l'approvisionnement portent leurs fruits.

Le résultat d'exploitation du groupe de mode suédois au troisième trimestre de son exercice fiscal s'est élevé à 6,04 milliards de couronnes (534,49 millions d'euros), contre 4,91 milliards un an plus tôt et alors que les analystes attendaient en moyenne 5,14 milliards, selon un consensus LSEG.

H&M a par ailleurs indiqué s'attendre à ce que ses ventes de septembre progressent de 1% en devises locales.

La marge brute s’est élargie à 54,0% au troisième trimestre, contre 52,9% l’année dernière et alors que les analystes attendaient 53,4%.

Les améliorations apportées aux achats, à la maîtrise des coûts et à l’efficacité opérationnelle ont contribué à une meilleure rentabilité de l’entreprise, a déclaré le PDG dans un communiqué.

"Bien que les ventes aient évolué de manière positive au cours du trimestre, nous voyons un potentiel supplémentaire d’augmentation des ventes à l’avenir", a précisé Daniel Erver.

Le chiffre d'affaires a progressé de 1% au cours du trimestre, en devises locales. Les analystes s'attendaient à une croissance atone des ventes.

La famille milliardaire à l’origine de H&M augmente discrètement sa participation, alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait retirer de la cote ce détaillant de prêt-à-porter.

(Greta Rosen Fondahn et Helen Reid, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)