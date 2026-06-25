H&M-Le résultat d'exploitation du T2 manque les attentes

Le distributeur suédois de prêt-à-porter H&M HMb.ST a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre et a indiqué s'attendre à des ventes stables en juin sur un an, à taux de change constants.

Le bénéfice d'exploitation du groupe au titre de son deuxième trimestre fiscal est ressorti à 5,91 milliards de couronnes suédoises (533,74 millions d'euros), un niveau quasiment inchangé par rapport à l'an dernier après trois trimestres consécutifs de progression.

Les analystes tablaient en moyenne sur 6,38 milliards de couronnes suédoises, selon un consensus LSEG.

Le chiffre d'affaires de la période est resté pratiquement stable en devises locales.

(Reportage Greta Rosen Fondahn et Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)