H&M-Le bénéfice dépasse les prévisions au T4

Le distributeur suédois de mode H&M HMb.ST a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation pour la période septembre-novembre, mais a déclaré que les ventes en décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies locales.

Le bénéfice d'exploitation de H&M au quatrième trimestre fiscal, qui comprend le week-end crucial du "Black Friday", s'est élevé à 6,36 milliards de couronnes (603.47 millions d'euros), contre 4,62 milliards de couronnes un an plus tôt et une prévision moyenne de 5,53 milliards de couronnes selon un sondage LSEG auprès d'analystes, avec une augmentation organique des ventes de 2%.

La marge d'exploitation du concurrent d'Inditex, propriétaire de Zara ITX.MC , a augmenté à 10,7%, contre 7,4% il y a un an.

(Greta Rosén Fondahn, Mara Vîlcu pour la version française)