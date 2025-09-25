H&M-Le bénéfice au T3 dépasse les attentes, prévient du coût des droits de douane

H&M HMb.ST a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, mais le géant suédois de la mode a déclaré s'attendre à ce que les ventes en monnaie locale soient stables en septembre.

Le bénéfice d'exploitation sur la période de juin à août s'est élevé à 4,91 milliards de couronnes (445,11 millions d'euros), contre 3,51 milliards l'année précédente et 3,68 milliards attendus selon le consensus LSEG, sur une croissance des ventes en monnaie locale de 2%.

"Les collections d'automne ont été bien accueillies", a déclaré H&M dans un communiqué.

H&M a toutefois prévenu s'attendre à ce que le coût des droits de douane américains sur les importations ait un impact plus important sur la marge brute au cours du quatrième trimestre, qui s'achève fin novembre.

Au cours des deux premiers trimestres de l'exercice fiscal de H&M, les bénéfices ont chuté.

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn et Helen Reid, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)