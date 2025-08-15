H&M lance une gamme de parfums 'plus intense et durable' information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 11:55









(Zonebourse.com) - H&M annonce l'extension de sa gamme de parfums avec une nouvelle collection d'Eau de Parfum offrant une tenue jusqu'à 8 heures et une intensité accrue.



Selon Mirja Kjellberg, directrice mondiale Private Label chez H&M Beauty, ce lancement répond à la demande croissante pour des fragrances plus profondes et durables, tout en restant accessibles.



Conçue en Suède et développée à Paris dans le cadre du concept olfactif Est. 1947, la collection associe innovation responsable et design premium, avec des formules véganes, des ingrédients parfumés upcyclés et un emballage certifié FSC.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.