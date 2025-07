H&M: lance une collection estivale avec Mia Regan information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - H&M annonce s'être associé à Mia Regan, mannequin et créatrice de contenu britannique, afin de co-créer pour l'été 2025 une garde-robe dédiée aux vacances et aux moments de détente.



Mia Regan a participé à toutes les étapes du projet, apportant ses illustrations dessinées à la main, ses idées de silhouettes, de détails et de palettes de couleurs.



Disponible en ligne à partir du 17 juillet, cette collection comprend robes nuisettes, ensembles en maille lurex, pantalons cargo, capris, jupes, shorts, maillots de bain et accessoires tels que sacs souples, ceinture corde et foulards imprimés







