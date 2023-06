Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: en forte hausse après l'analyse de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 2% profitant de l'analyse positive de Deutsche Bank. L'analyste a réitéré vendredi son conseil d'achat sur la valeur, assorti d'un objectif de cours de 160 couronnes suédoises, suite au début d'année 'en montagnes russes' connu par le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste rappelle que le géant du prêt-à-porter a vu la moitié de ses gains en Bourse depuis le début de l'année s'évaporer à cause de sa publication trimestrielle de la fin mars.



D'après lui, les investisseurs s'inquiètent davantage d'un éventuel accès de faiblesse au niveau des ventes qu'ils ne parient sur de bonnes surprises en termes de marges.



Pour Deutsche Bank, il est d'ailleurs possible que la remontée des marges attendue au deuxième trimestre soit freinée par de nouveaux recours à des promotions.



'Mais nous n'en sommes qu'à la moitié de la saison printemps/été et il est donc trop tôt pour commencer à s'inquiéter', souligne l'intermédiaire.



S'il dit revoir à la baisse ses prévisions de BPA pour l'exercice en cours et le suivant, il souligne que ses estimations demeurent 15% à 20% supérieures au consensus en raison de la 'solide' maîtrise des coûts affichée par le groupe suédois.





