H&M: bénéfice en forte baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Les ventes nettes du groupe ont augmenté de 3 % pour atteindre 55 333 millions de couronnes suédoises au cours du premier trimestre (contre 53 669 millions de couronnes l'année passée) . En monnaies locales, les ventes nettes ont augmenté de 2 % avec environ 3 % de magasins en moins par rapport à l'année précédente.



Au début du trimestre, il y avait environ 120 magasins de moins qu'à la même période de l'année précédente, précise le groupe



Le groupe suédois de prêt-à-porter a réalisé un bénéfice brut de 27 169 millions de couronnes. Cela correspond à une marge brute de 49,1 % (contre 51,5%).



'La marge brute du trimestre a été affectée par des facteurs externes négatifs, une augmentation des frais de gestion et des investissements dans les offres à la clientèle' indique le groupe.



Le bénéfice d'exploitation s'inscrit à 1 203 millions de couronnes (contre 2 077 millions), ce qui correspond à une marge d'exploitation de 2,2% (contre 3,9%). La baisse du bénéfice d'exploitation est imputable à la diminution de la marge brute. Le groupe explique dans son communiqué que le premier trimestre est le plus faible de l'année en termes de ventes et de marge. Le résultat après impôt s'est élevé à 579 millions de couronnes en forte baisse par rapport à l'année dernière au 1er trimestre (1 231 millions).



Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation a augmenté pour atteindre 4 201 millions de couronnes. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les facilités de crédit non utilisées, s'élevaient à 34 470 millions.





