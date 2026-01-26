 Aller au contenu principal
H&M achève son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 11:25

H&M (Hennes & Mauritz) annonce avoir finalisé son programme de rachats d'actions pour un milliard de couronnes suédoises (environ 95 millions d'euros), annoncé le 21 novembre dernier et dont le but était de distribuer la liquidité excédentaire et ainsi d'ajuster la structure du capital.

Au cours de la semaine dernière, le groupe scandinave a racheté 725 154 actions de classe B, à un prix moyen pondéré d'environ 175,78 SEK, soit un montant total déboursé sur cette période d'un peu moins de 127,5 MSEK.

Ainsi, le programme de rachat d'actions pour 1 MdSEK a permis à la chaine suédoise de prêt-à-porter de racheter en tout 5 618 372 de ses propres actions, à un prix moyen pondéré de près de 177,99 SEK.

Toutes les acquisitions ont été réalisées sur le Nasdaq Stockholm. Suite à ces rachats, le nombre d'actions de classe B détenues par H&M s'élève à 6 718 372 au 23 janvier, pour un nombre total d'actions de 1 604 491 375.

