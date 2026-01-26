H&M achève son programme de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 11:25
Au cours de la semaine dernière, le groupe scandinave a racheté 725 154 actions de classe B, à un prix moyen pondéré d'environ 175,78 SEK, soit un montant total déboursé sur cette période d'un peu moins de 127,5 MSEK.
Ainsi, le programme de rachat d'actions pour 1 MdSEK a permis à la chaine suédoise de prêt-à-porter de racheter en tout 5 618 372 de ses propres actions, à un prix moyen pondéré de près de 177,99 SEK.
Toutes les acquisitions ont été réalisées sur le Nasdaq Stockholm. Suite à ces rachats, le nombre d'actions de classe B détenues par H&M s'élève à 6 718 372 au 23 janvier, pour un nombre total d'actions de 1 604 491 375.
