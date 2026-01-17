 Aller au contenu principal
H&F envisage de vendre le fabricant de dispositifs médicaux Cordis pour plus de 9 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 01:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement Hellman & Friedman a entamé des pourparlers en vue d'une vente potentielle du fabricant d'appareils médicaux Cordis, pour une valeur de plus de 9 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

