H.B. Fuller va racheter la société britannique Advanced Medical Solutions pour 942 millions de dollars

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Le fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller

FUL.N va racheter Advanced Medical Solutions Group AMSU.L dans le cadre d'une transaction en numéraire qui valorise le fournisseur médical britannique à environ 715 millions de livres sterling (soit 942,1 millions de dollars), dette comprise, ont annoncé jeudi les deux sociétés. L'action de la société britannique a progressé de 15,8 % pour atteindre 278 pence, son plus haut niveau depuis février 2023.

Voici quelques détails:

* H.B. Fuller versera aux actionnaires de la société basée à Winsford 285 pence par action,soit une prime de 35 % par rapport à son cours de clôture du 20 mai, veille du début de la période d’offre.

* La transaction devrait être finalisée d’ici fin 2026.

* H.B. Fuller prévoit que cette opération générera environ 55 millions de dollars de synergies annuelles d’ici 2031.

* Cette opération marque la dernière acquisition à l’étranger d’une société cotée à Londres dans un contexte de valorisations relativement faibles au Royaume-Uni.

* Elle met fin à une longue période d’intérêt des fonds d’investissement privés pour AMS, notamment TA Associates, , qui s’est retiré en mai sans avoir soumis d’offre, ainsi qu’à l’intérêt manifesté par Bridgepoint.

* “Au sein de la plateforme combinée et plus vaste d’adhésifs médicaux, AMS et H.B. Fuller bénéficieront de capacités commerciales, de fabrication et de distribution renforcées, ce qui devrait accélérer la mise en œuvre de notre stratégie et élargir notre offre aux patients aux États-Unis, en Europe et au-delà”, a déclaré Grahame Cook, président d’AMS.

* Le conseil d’administration d’AMS a recommandé à l’unanimité cette opération à ses actionnaires.

* À la clôture d’hier, l’action AMS avait progressé de 16 % depuis le lancement de l’offre non sollicitée de H.B. Fuller le 20 mai.

* En mai, le fonds activiste Ancora avait exhorté H.B. Fuller, dont le siège se trouve dans le Minnesota, à renoncer à sa poursuite “irresponsable” d’AMS et à mener une revue stratégique.

* Ancoran’a pas immédiatement répondu à la demande de commentairesde Reutersconcernant cette opération. ($1 = 0,7590 livres)