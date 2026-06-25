H.B. Fuller va racheter la société britannique Advanced Medical Solutions dans le cadre d'une opération de 942 millions de dollars

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Le fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller

FUL.N va racheter Advanced Medical Solutions Group AMSU.L dans le cadre d'une opération en numéraire qui valorise le fournisseur médical britannique à environ 715 millions de livres sterling (942,1 millions de dollars), dette comprise, ont annoncé jeudi les deux sociétés.

(1 dollar = 0,7590 livre sterling)