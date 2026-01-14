H.B. Fuller en baisse après un chiffre d'affaires trimestriel insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du fabricant d'adhésifs H.B. Fuller FUL.N chutent d'environ 3 % à 63 $ dans les échanges prolongés

** La société affiche un chiffre d'affaires de 894,8 millions de dollars au 4ème trimestre, légèrement inférieur aux estimations des analystes (902,5 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** Cependant, le BPA ajusté trimestriel est de 1,28 $ contre des estimations de 1,23 $

** FUL s'attend à ce que les revenus nets de l'exercice 2026 soient stables ou en hausse de 2%

** L'action a chuté d'environ 12 % en 2025