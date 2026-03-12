 Aller au contenu principal
Gyre Therapeutics chute en raison de perspectives de revenus annuels revues à la baisse
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Gyre Therapeutics GYRE.O chutent de 6,72% à 7,77 dollars en pré-commercialisation

** La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 26 se situent entre 100,5 et 111 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 148 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare qu'elle s'attend à ce que 2026 soit une période de transition axée sur les activités réglementaires

** GYRE prévoit de soumettre une demande de commercialisation en Chine pour l'approbation conditionnelle de l'Hydronidone, son médicament candidat contre la fibrose du foie, au cours du premier semestre 2026

** GYRE s'attend à modérer les activités promotionnelles pour ses nouveaux médicaments Contiva et Etorel, dans un contexte d'incertitudes liées à l'approvisionnement en Chine

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 37,2 millions de dollars, contre 35,4 millions de dollars estimés par les analystes

** Les actions de GYRE ont baissé de plus de 41% en 2025

