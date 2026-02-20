 Aller au contenu principal
Guzman Y Gomez, société australienne cotée en bourse, chute à un niveau record en raison de la faiblesse des ventes aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de Guzman Y Gomez GYG.AX chutent jusqu'à 16,5 % à 17,00 dollars australiens, atteignant un niveau record

** L'action devrait connaître sa plus faible séance de transactions intrajournalière depuis le 22 août 2025

** Le titre est le premier perdant de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO .

** La chaîne de restauration rapide mexicaine cotée en Australie a signalé une pression sur la dynamique des ventes à court terme suite à la fin de son partenariat avec DoorDash DASH.O et au passage à Uber Eats

** La société a toutefois déclaré un NPAT HY de 10,6 millions de dollars australiens (7,48 millions de dollars), supérieur au consensus de Visible Alpha de 9,2 millions de dollars australiens

** La société continue de s'attendre à ce que les pertes aux États-Unis augmentent légèrement au cours de l'année jusqu'en juin 2026

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 15,9 %, y compris les mouvements de la journée

(1 $ = 1,4166 dollars australiens)

