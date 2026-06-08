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Gustav Segerberg a été nommé directeur financier d'EQT
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 10:59

EQT annonce la nomination de Gustav Segerberg au poste de directeur financier (CFO) et succédera à Kim Henriksson qui a décidé de quitter ce poste après près de huit ans en tant que directeur financier.

La transition vers le poste de CFO est effective à compter du 18 juillet 2026. Kim Henriksson restera chez EQT en tant que conseiller principal.

Gustav Segerberg a occupé divers postes de direction chez EQT au cours de la dernière décennie, le plus récent étant celui de chef du bureau du DG, et est membre du comité exécutif depuis 2022.

Il a supervisé les activités transformationnelles de fusions et acquisitions d'EQT - y compris les fusions avec Baring Private Equity Asia, Exeter Property Group et, plus récemment, Coller Capital.

Per Franzén, DG d'EQT a déclaré : " Ayant travaillé étroitement avec Gustav pendant de nombreuses années, j'ai une confiance totale en ses capacités. Sa compréhension approfondie de la stratégie, du modèle économique et des relations avec les parties prenantes d'EQT le place particulièrement bien pour assumer ce rôle. "

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