Gunvor confirme les discussions avec Lukoil en vue de l'acquisition de ses actifs à l'étranger
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le négociant mondial en matières premières Gunvor a confirmé jeudi qu'il était en pourparlers avec Lukoil LKOH.MM en vue d'acquérir les actifs étrangers de la major pétrolière russe. Ces discussions ont été annoncées après que les États-Unis ont décrété des sanctions à l'encontre de la société basée à Moscou la semaine dernière.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,38 USD NYMEX +1,20%
Pétrole Brent
64,33 USD Ice Europ -0,88%
Pétrole WTI
59,92 USD Ice Europ -0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

