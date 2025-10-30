Gunvor confirme les discussions avec Lukoil en vue de l'acquisition de ses actifs à l'étranger

Le négociant mondial en matières premières Gunvor a confirmé jeudi qu'il était en pourparlers avec Lukoil LKOH.MM en vue d'acquérir les actifs étrangers de la major pétrolière russe. Ces discussions ont été annoncées après que les États-Unis ont décrété des sanctions à l'encontre de la société basée à Moscou la semaine dernière.