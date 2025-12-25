Israël: émotion aux funérailles du Français tué dans l'attaque de Sydney

Des proches et amis du juif français Dan Elkayam, tué lors de l'attentat terroriste qui a frappé la plage de Bondi, en Australie, assistent à ses funérailles au cimetière d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le 25 décembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Des centaines de personnes ont participé jeudi en Israël aux funérailles de Dan Elkayam, un Juif français tué le 14 décembre dans l'attaque antisémite de la plage de Bondi en Australie, a constaté un photographe de l'AFP.

"Dan, mon Dan-Dan, mon fils, mon amour, ma vie. Mon cœur est en mille morceaux, ce n'est pas dans l'ordre des choses", a dit Annie Elkayam, la mère du jeune homme, devant son corps recouvert du talit (châle de prières traditionnel), lors d'une cérémonie dans la ville d'Ashdod, où le jeune homme a été enterré dans le sud d'Israël.

"Pourquoi Dieu t'a enlevé dans la fleur de l'âge? Tu avais soif de vie, de découvrir et de profiter de chaque instant. Tu es une lumière qui brillera dans nos cœurs à jamais",a ajouté Mme Elkayam en larmes.

Ingénieur informatique français de 27 ans, Dan Elkayam travaillait depuis tout juste un an en Australie.

Le jeune homme, originaire du Bourget, près de Paris, fait partie des 15 personnes tuées par deux hommes qui ont ouvert le feu sur la foule célébrant la fête juive de Hanouka sur la célèbre plage de Bondi.

Après des études à Montreuil et Créteil, en banlieue parisienne, il avait travaillé quelque temps avant de partir s'installer en Australie, à Sydney.

Depuis sept ans, il était aussi l'un des footballeurs français amateurs sélectionnés pour le tournoi international des Maccabiades réunissant, tous les quatre ans, des milliers de sportifs issus de la communauté juive.

"Merci de m'avoir guidé tout au long de ma vie, merci de m'avoir donné le goût du football, merci de m'avoir aidé dans les moments difficiles, merci de m'avoir donné le goût de voyager, je ne te remercierai jamais assez mon frère", a lancé jeudi son frère Roy Elkayam.

Yehiel Lasry, le maire d'Ashdod, a affirmé que "même ceux qui n'ont pas connu Dan personnellement sont bouleversés et crient vers le ciel face à un tel gâchis: une vie si belle, pleine d'espoir avec un avenir prometteur qui l'attendait (...) une vie pure, brutalement arrachée par des antisémites dépourvus de toute humanité".

Des fleurs déposées sur la plage en hommage aux victimes de la fusillade survenue à Bondi Beach, à Sydney, le 20 décembre 2025 en Australie ( AFP / DAVID GRAY )

La police australienne a inculpé le 17 décembre Naveed Akram, l'un des deux auteurs présumés de l'attentat, pour terrorisme et 15 meurtres, trois jours après le pire massacre en Australie depuis des décennies. L'autre assaillant, son père, a été abattu par des policiers.

Juste après l'attentat, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait accusé les autorités australiennes d'avoir "jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme" bien avant la fusillade, notamment en reconnaissant un Etat palestinien en septembre avec d'autres pays occidentaux.