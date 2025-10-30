Gulf South Pipeline Co sollicite des engagements fermes pour le projet Texas Gateway

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gulf South Pipeline Company LLC, une filiale de Boardwalk Pipelines LP, a annoncé jeudi le lancement d'un appel à engagements fermes pour le projet Texas Gateway, sollicitant des engagements fermes pour réserver des capacités sur son nouveau réseau prévu.

Le projet Texas Gateway vise à relier le réseau existant de Gulf South à une nouvelle infrastructure de gazoducs, et collectera du gaz naturel à partir des centres de Katy et de Carthage au Texas, a déclaré Boardwalk dans un communiqué de presse.

Le gaz sera livré dans le sud-ouest de la Louisiane, près de Gillis, où la demande augmente, selon le communiqué.

Le projet augmentera la liquidité, la sécurité de l'approvisionnement et la fiabilité de l'acheminement pour les exportateurs de GNL, les compagnies d'électricité, les industriels et les producteurs de gaz naturel.

"Ce projet permettrait un accès à faible coût aux marchés mondiaux du GNL tout en alimentant la demande industrielle et électrique dans la région de la côte du Golfe du Mexique", a déclaré Scott Hallam, président-directeur général de Boardwalk Pipelines.

Gulf South a conclu un accord avec un utilisateur à long terme dans des conditions qui lui permettront de faire avancer le projet, et profitera de cet appel à engagements fermes pour susciter d'autres intérêts, selon le communiqué.

Le projet ajoutera au moins 1,45 milliard de pieds cubes par jour (1,450 million Dth/d) de capacité au sud-ouest de la Louisiane, ajoute le communiqué.

Il comprend un nouveau gazoduc de 155 miles et des améliorations au gazoduc existant Index 129 dans le sud-est du Texas. La nouvelle ligne commencera au collecteur de Carthage et s'étendra jusqu'à la paroisse de Beauregard, en Louisiane.

Elle comprendra de nouvelles installations de compression et de comptage, précise le communiqué, qui ajoute que la date de mise en service est fixée au 1er novembre 2029.