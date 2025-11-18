Gulf Air finalise l'achat d'au moins 12 Boeing 787 Dreamliner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Gulf Air a signé mardi un accord avec Boeing BA.N pour l'achat d'au moins 12 Boeing 787 Dreamliner, a annoncé le transporteur.

L'accord définitif d'achat de 12 à 15 avions Dreamliner, signé au salon aéronautique de Dubaï, finalise une annonce faite en juillet selon laquelle le transporteur achèterait 12 avions avec une option pour six autres, a déclaré Gulf Air.

Un responsable de la Maison Blanche avait alors déclaré que l'accord avec Gulf Air était évalué à environ 7 milliards de dollars, dans le cadre d'un engagement plus large de Bahreïn d'investir 17 milliards de dollars aux États-Unis.

"Les 787 supplémentaires permettront à Gulf Air d'améliorer son offre de vols long-courriers haut de gamme et de renforcer sa position sur un marché régional de plus en plus concurrentiel", a déclaré Gulf Air dans son communiqué.