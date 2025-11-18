 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,39
-1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gulf Air finalise l'achat d'au moins 12 Boeing 787 Dreamliner
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Gulf Air a signé mardi un accord avec Boeing BA.N pour l'achat d'au moins 12 Boeing 787 Dreamliner, a annoncé le transporteur.

L'accord définitif d'achat de 12 à 15 avions Dreamliner, signé au salon aéronautique de Dubaï, finalise une annonce faite en juillet selon laquelle le transporteur achèterait 12 avions avec une option pour six autres, a déclaré Gulf Air.

Un responsable de la Maison Blanche avait alors déclaré que l'accord avec Gulf Air était évalué à environ 7 milliards de dollars, dans le cadre d'un engagement plus large de Bahreïn d'investir 17 milliards de dollars aux États-Unis.

"Les 787 supplémentaires permettront à Gulf Air d'améliorer son offre de vols long-courriers haut de gamme et de renforcer sa position sur un marché régional de plus en plus concurrentiel", a déclaré Gulf Air dans son communiqué.

Valeurs associées

BOEING CO
191,850 USD NYSE -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vote des membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, le 17 novembre 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza
    information fournie par AFP 18.11.2025 09:35 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre. Treize ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort
    L'Europe en baisse avant les indicateurs américains et Nvidia
    information fournie par Reuters 18.11.2025 09:29 

    Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs ... Lire la suite

  • Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza
    Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza
    information fournie par AFP Video 18.11.2025 09:29 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté lundi pour le plan de paix de Donald Trump à Gaza, prévoyant en particulier le déploiement d'une force internationale, sous la pression des Etats-Unis qui mettaient en garde contre le risque d'une reprise de la guerre.

  • Une station-service aux couleurs de Rubis. (crédit : rubis)
    Rubis condamné pour entente anticoncurrentielle en Corse
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 09:10 

    Rubis indique avoir été condamné lundi à une amende de 64.240.000 euros, solidairement avec sa filiale Rubis Énergie, ainsi qu'à une amende de 430.000 euros, solidairement avec son ancienne filiale Rubis Terminal, par l'Autorité de la concurrence. Cette décision ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank