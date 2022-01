Guinness AM se dote d'une nouvelle identité

(NEWSManagers.com) - La société de gestion indépendante britannique Guinness Asset Management a dévoilé, vendredi 14 janvier, sa nouvelle identité. Elle va désormais opérer sous la marque Guinness Global Investors afin de mieux représenter ses activités et son scope d'investisseurs, indique un communiqué. Ce changement s'accompagne d'un nouveau logo et d'un nouveau site internet.

Les fonds actions de Guinness AM sont disponibles aux investisseurs internationaux via des gammes domiciliées en Irlande et au Royaume-Uni. La firme, fondée en 2003, commercialise également des ETFs actifs aux Etats-Unis via sa filiale Guinness Atkinson AM. Cette dernière est d'ailleurs entrée dans l'histoire de la gestion d'actifs en mars 2021 en devenant la première société de gestion à convertir deux de ses fonds mutuels américains à 21 millions de dollars d'encours en ETF.