Guinée-Mamadi Doumbouya, chef des putschistes, élu président-résultats préliminaires

Le chef de la junte Mamadi Doumbouya a été élu président en Guinée, selon les résultats préliminaires annoncés mardi, un scrutin marquant le retour à un pouvoir civil après le coup d'Etat de 2021 dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Mamadi Doumbouya, ancien commandant des forces spéciales à la tête des putschistes ayant renversé le président Alpha Condé il y a quatre ans, est crédité de 86,72% des suffrages, un score qui lui permet d'éviter un second tour de scrutin.

La Cour suprême dispose d'un délai de huit jours pour confirmer les résultats électoraux.

(Bureau de Conakry)