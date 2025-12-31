 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guinée-Mamadi Doumbouya, chef des putschistes, élu président-résultats préliminaires
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 00:31

Le chef de la junte Mamadi Doumbouya a été élu président en Guinée, selon les résultats préliminaires annoncés mardi, un scrutin marquant le retour à un pouvoir civil après le coup d'Etat de 2021 dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Mamadi Doumbouya, ancien commandant des forces spéciales à la tête des putschistes ayant renversé le président Alpha Condé il y a quatre ans, est crédité de 86,72% des suffrages, un score qui lui permet d'éviter un second tour de scrutin.

La Cour suprême dispose d'un délai de huit jours pour confirmer les résultats électoraux.

(Bureau de Conakry)

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine orientée à la baisse
    information fournie par AFP 30.12.2025 22:37 

    La Bourse de New York a clôturé en petite baisse mardi, la publication du compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) n'ayant pas suffi à dynamiser les échanges. Le Dow Jones a perdu 0,20%, l'indice Nasdaq 0,24% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Wall Street termine sans grand changement
    Wall Street termine sans grand changement
    information fournie par Reuters 30.12.2025 22:31 

    La Bourse de New York a fini sans grand changement mardi après une séance en dents de scie lors de laquelle la ‍baisse des valeurs des secteurs de la technologie et de la finance ont pesé sur les indices. L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 94,87 points, à 48.367,06 ... Lire la suite

  • Pour la Fed, les niveaux "élevés" des réserves justifiaient l'achat de bons-minutes
    Pour la Fed, les niveaux "élevés" des réserves justifiaient l'achat de bons-minutes
    information fournie par Reuters 30.12.2025 22:29 

    La décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) au début du mois de commencer à acheter des ‍obligations d'Etat à court terme a été prise après une recommandation du personnel et alors que les responsables ont jugé que le ‌niveau des réserves était tombé dans ... Lire la suite

  • Le siège de la Réserve fédérale (Fed) américaine, à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )
    Les responsables de la Fed restent divisés sur la marche à suivre pour 2026
    information fournie par AFP 30.12.2025 20:51 

    Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont continué à montrer leur division quant aux décisions à venir en 2026 sur les taux d'intérêt, la plupart défendant "des ajustements à la baisse", quand quelques-uns préfèrent attendre. Publié mardi, le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank