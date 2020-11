Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guinée-La Cour constitutionnelle confirme la réélection d'Alpha Condé Reuters • 07/11/2020 à 13:37









CONAKRY, 7 novembre (Reuters) - La Cour constitutionnelle de Guinée a validé samedi l'élection du président sortant Alpha Condé à un troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre, rejetant les recours déposés par l'opposition pour fraude. Selon la commission électorale, Alpha Condé, âgé de 82 ans, a été élu avec 59,5% des voix. La décision d'Alpha Condé de solliciter un troisième mandat de cinq ans à la suite d'un référendum constitutionnel en mars a été vivement critiquée par ses adversaires. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes au cours de l'année écoulée dans le cadre de la contestation de cette réforme de la Constitution, et au moins 17 personnes sont mortes depuis l'élection dans des violences liées au scrutin. (Saliou Samb, version française Jean-Stéphane Brosse)

