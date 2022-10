Guillemot : Hausse du niveau de profitabilité opérationnelle

Commentaires sur les résultats S1 2022

Pour rappel, Guillemot a publié en juillet dernier un chiffre d'affaires S1 2022 de 98,1 M€, en hausse de +38 % YoY. Les deux pôles d'activité du groupe, Thrustmaster et Hercules, sont ressortis en forte hausse, respectivement +39 % et +51 %. Thrustmaster a profité de l'engouement du public pour la course automobile, et de ce fait pour les jeux automobiles. La sortie du jeu F1® 22 a ainsi dynamisé les ventes. Le segment « Flying » a lui profité de la sortie du film Top Gun Maverick, entrainant un nouveau DLC sur le jeu Microsoft Flight Simulator, dynamisant ainsi les ventes de joysticks aériens. La marque Hercules fut, elle, dynamisée par la profondeur et la pertinence de sa gamme.

La forte hausse du volume d'activité a été accompagnée d'une hausse du niveau de marge brute (58 % vs. 55 % au S1 2021), en lien avec une bonne capacité à répercuter les hausses de coûts sur les prix et ce en dépit d'une une baisse relative de l'euro par rapport au dollar sur la période. Le résultat opérationnel courant atteint 25,0 M€ sur la période (25,5 % du CA vs. 18,9 % au S1 21), en hausse de +88 % YoY, niveau historiquement haut malgré les dépenses soutenues du groupe en marketing et en effectifs.