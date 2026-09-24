GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS SEMESTRIELS 2026

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2026

Les comptes au 30 juin 2026 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit :

Premier Semestre 2026 (en millions d'euros)

1er janvier - 30 juin 2026

30/06/2026

30/06/2025

Variation

Chiffre d’affaires

49,6

51,7

-4%

Hercules

4,7

5,5

-13%

Thrustmaster

44,8

46,2

-3%

Résultat opérationnel

-0,3

-2,7

-

Résultat financier *

0,8

-2,0

-

Impôts sur les résultats

-1,7

1,1

-

Résultat net consolidé

-1,3

-3,6

-

Résultat par action

-0,09€

-0,25€

-

* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.

▪

Évolution de la gouvernance du Groupe depuis le 23 juin dernier

Suite au décès accidentel de Claude Guillemot le 19 juin dernier, le Groupe a assuré la continuité de sa gouvernance dès le 23 juin dernier.

➢

Nomination de Christian Guillemot à la Présidence du Conseil d'Administration,

➢

Confirmation de Valentin Guillemot dans ses fonctions de Directeur général, qu'il exerce depuis le 1er juillet 2025,

➢

Renforcement du Conseil d'Administration avec l'arrivée de Victoria Guillemot.