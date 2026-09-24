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GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS SEMESTRIELS 2026
information fournie par Boursorama CP 24/09/2026 à 18:00
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RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2026
Les comptes au 30 juin 2026 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit :
Premier Semestre 2026 (en millions d'euros)
1er janvier - 30 juin 2026
30/06/2026
30/06/2025
Variation
Chiffre d’affaires
49,6
51,7
-4%
Hercules
4,7
5,5
-13%
Thrustmaster
44,8
46,2
-3%
Résultat opérationnel
-0,3
-2,7
-
Résultat financier *
0,8
-2,0
-
Impôts sur les résultats
-1,7
1,1
-
Résultat net consolidé
-1,3
-3,6
-
Résultat par action
-0,09€
-0,25€
-
* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.

Évolution de la gouvernance du Groupe depuis le 23 juin dernier
Suite au décès accidentel de Claude Guillemot le 19 juin dernier, le Groupe a assuré la continuité de sa gouvernance dès le 23 juin dernier.

Nomination de Christian Guillemot à la Présidence du Conseil d'Administration,

Confirmation de Valentin Guillemot dans ses fonctions de Directeur général, qu'il exerce depuis le 1er juillet 2025,

Renforcement du Conseil d'Administration avec l'arrivée de Victoria Guillemot.

Valeurs associées

GUILLEMOT CORP.
4,0000 EUR Euronext Paris -5,21%

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