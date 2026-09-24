GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS SEMESTRIELS 2026

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2026
Les comptes au 30 juin 2026 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit :
Premier Semestre 2026 (en millions d'euros)
1er janvier - 30 juin 2026
30/06/2026
30/06/2025
Variation
Chiffre d’affaires
49,6
51,7
-4%
Hercules
4,7
5,5
-13%
Thrustmaster
44,8
46,2
-3%
Résultat opérationnel
-0,3
-2,7
-
Résultat financier *
0,8
-2,0
-
Impôts sur les résultats
-1,7
1,1
-
Résultat net consolidé
-1,3
-3,6
-
Résultat par action
-0,09€
-0,25€
-
* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.
▪
Évolution de la gouvernance du Groupe depuis le 23 juin dernier
Suite au décès accidentel de Claude Guillemot le 19 juin dernier, le Groupe a assuré la continuité de sa gouvernance dès le 23 juin dernier.
➢
Nomination de Christian Guillemot à la Présidence du Conseil d'Administration,
➢
Confirmation de Valentin Guillemot dans ses fonctions de Directeur général, qu'il exerce depuis le 1er juillet 2025,
➢
Renforcement du Conseil d'Administration avec l'arrivée de Victoria Guillemot.
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