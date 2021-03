GUILLEMOT CORPORATION : RESULTATS ANNUELS 2020

RESULTATS ANNUELS 2020



Les comptes de Guillemot Corporation (Comptes audités, arrêtés par le Conseil d'Administration du 24 mars 2021, rapport des Commissaires aux Comptes relatif à la certification en cours d'émission) s'établissent comme suit :



(En millions d'euros)

1er janvier 2020 - 31 décembre 2020 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Chiffre d'affaires 120,6 60,9 +98%

Thrustmaster 112,6 56,2 +100%

Hercules 8,0 4,7 +70%

Résultat opérationnel courant 19,0 -2,6

Résultat opérationnel 23,1 -2,6

Résultat financier * 7,4 -4,6

Impôts sur les résultats -0,7 0,8

Résultat net consolidé 29,8 -6,4

Résultat de base par action 1,95€ -0,42€

* Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier net et les autres charges et produits financiers.



Le Groupe signe une année de forte croissance avec un chiffre d'affaires annuel en hausse de 98% à 120,6 millions d'euros.



L'année 2020 a été une année particulière pour le Groupe du fait de la pandémie mondiale du COVID-19 et a été marquée par une nouvelle configuration de marché. Les consommateurs se sont intéressés davantage aux jeux vidéo et ont enrichi leur équipement en accessoires.



Le résultat opérationnel courant 2020 s'établit à un montant record de 19,0 millions d'euros.