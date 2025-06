Guillemot Corporation: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Guillemot Corporation annonce que son conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général, une fonction qui sera confiée à Valentin Guillemot à compter du 1er juillet.



Valentin Guillemot a rejoint le groupe de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs en 2022 : il a progressivement pris en main des activités de la filiale canadienne Guillemot Inc, avant d'en assurer la Vice-présidence en 2024.



Claude Guillemot sera quant à lui maintenu dans sa fonction de président du conseil d'administration et va ainsi 'continuer à accompagner les grandes orientations de l'entreprise en lien étroit avec la direction générale'.







Valeurs associées GUILLEMOT CORP. 4,7800 EUR Euronext Paris +0,84%