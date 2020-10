GUILLEMOT CORPORATION : HAUSSE DE 85% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020

HAUSSE DE 85% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020



Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier 2020 - 30 septembre 2020 2020 2019 Variation

Troisième Trimestre

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 36,7 20,1 +83%

Thrustmaster 36,7 20,1 +83%

Périphériques numériques Hercules 2,5 1,1 +127%

OEM * 0,1 0,0 -

Hercules 2,6 1,1 +136%

Total 39,3 21,2 +85%

Cumul 9 mois

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 75,6 43,7 +73%

Thrustmaster 75,6 43,7 +73%

Périphériques numériques Hercules 4,8 2,7 +78%

OEM * 0,4 0,3 +33%

Hercules 5,2 3,0 +73%

Total 80,8 46,7 +73%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipement Manufacturer).



Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 85% à 39,3 millions d'euros.



Dans la lignée du deuxième trimestre, la bonne actualité des jeux de simulation de vol et de courses automobiles, combinée à la forte augmentation du nombre de nouveaux joueurs ont maintenu une forte dynamique du marché des accessoires « Racing » et « Flying ».