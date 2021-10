GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES TROISIEME TRIMESTRE 2021

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier 2021 - 30 septembre 2021 2021 2020 Variation

Troisième Trimestre 2021

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 38,5 36,7 +5%

Thrustmaster 38,5 36,7 +5%

Périphériques numériques Hercules 1,5 2,5 -40%

OEM * 0,7 0,1 +600%

Hercules 2,2 2,6 -15%

Total 40,7 39,3 +4%

Cumul 9 mois

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 105,4 75,6 +39%

Thrustmaster 105,4 75,6 +39%

Périphériques numériques Hercules 4,9 4,8 +2%

OEM * 0,9 0,4 +125%

Hercules 5,8 5,2 +12%

Total 111,2 80,8 +38%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipement Manufacturer).



Au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 40,7 millions d’euros en croissance de 4%.



Cette croissance a été limitée par des contraintes logistiques qui ont généré des décalages de facturations vers le quatrième trimestre.



Au troisième trimestre, le Groupe a maintenu un niveau de production soutenu et a préacheminé des produits vers ses entrepôts de stockage aux Etats-Unis et en Europe pour assurer une meilleure disponibilité pour les fêtes de fin d’année.