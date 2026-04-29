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GUILLEMOT CORPORATION > CHIFFRE D'AFFAIRES PREMIER TRIMESTRE 2026
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 18:05

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIER TRIMESTRE 2026

Données non auditées (en millions d'euros)
1er janvier au 31 mars 2026 2026 2025 Variation
Thrustmaster 22,7 22,0 +3%
Accessoires de jeux 22,7 22,0 +3%
Hercules 2,4 3,0 -20%
Périphériques numériques 2,4 3,0 -20%
TOTAL 25,1 25,0 0%

Activité du premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 25,1 millions d’euros, traduisant une activité stable par rapport à la même période de l’exercice précédent, avec Thrustmaster en légère progression de 3% et Hercules en baisse de 20%, principalement liée à un effet de base défavorable (lancement de la DJControl MIX ULTRA et DJControl Inpulse T7 White Edition au premier trimestre 2025).

L’activité commerciale s’est révélée dynamique en Europe et en Asie, avec un rythme de ventes soutenu au consommateur final, confirmant ainsi la solidité de la demande sur ces marchés clés. Le Groupe constate néanmoins un ralentissement de la demande sur des produits entrée de gamme, surtout aux États-Unis et au Moyen Orient, suite aux tensions géopolitiques. Dans un environnement macroéconomique encore contrasté, le Groupe fait preuve d’une capacité d’adaptation, soutenue par la pertinence de ses gammes, la force de ses marques et la qualité de sa couverture commerciale.

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GUILLEMOT CORP.
4,320 EUR Euronext Paris +2,86%

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