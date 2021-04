GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D'AFFAIRES PREMIER TRIMESTRE 2021 : +167%

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier 2021 au 31 mars 2021 2021 2020 Variation

Thrustmaster 34,0 12,5 +172%

Accessoires de jeux 34,0 12,5 +172%

Hercules 1,8 0,9 +100%

Périphériques numériques 1,6 0,9 +78%

OEM 0,2 0,0 -

TOTAL 35,8 13,4 +167%



La forte demande d'accessoires liée au succès des jeux « Racing » et « Flying » au premier trimestre 2021 a généré un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros en croissance de 167%.



Les ventes du Groupe dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni affichent une hausse combinée de plus de 193%, en Amérique du Nord de 114% et dans les autres pays de 188%.