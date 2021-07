GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D'AFFAIRES DEUXIEME TRIMESTRE 2021 : CROISSANCE DE +23%

Données non auditées (en millions d'euros)

1er janvier 2021 - 30 juin 2021 2021 2020 Variation



Deuxième Trimestre

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 32,9 26,4 +25%

Total Thrustmaster 32,9 26,4 +25%



Périphériques numériques Hercules 1,8 1,4 +29%

OEM (*) 0,0 0,3 -100%

Total Hercules 1,8 1,7 +6%

Total 34,7 28,1 +23%



Premier Semestre

Gammes d'accessoires de jeux Thrustmaster 66,9 38,9 +72%

Total Thrustmaster 66,9 38,9 +72%

Périphériques numériques Hercules 3,4 2,3 +48%

OEM (*) 0,2 0,3 -33%

Total Hercules 3,6 2,6 +38%



Total 70,5 41,5 +70%

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipement Manufacturer).



Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2021 progresse de 70% à 70,5 millions d'euros.

Le Groupe a atteint au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 34,7 millions d'euros, en croissance de 23% par rapport au deuxième trimestre 2020, qui avait lui-même plus que doublé par rapport à 2019.

Cette performance confirme la bonne dynamique des accessoires du Groupe sur les segments Thrustmaster Racing et Flying ainsi que Hercules DJ.