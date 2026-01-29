GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2025 : +2%

Données non auditées (en millions d’euros)

Du 1er janvier au 31 décembre 2025 2025 2024 Variation

Quatrième trimestre 2025

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 34,0 28,9 +18%

Périphériques numériques Hercules 3,5 3,7 -5%

Total 37,5 32,6 +15%

Chiffre d’affaires annuel 2025

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 114,2 113,1 +1%

Périphériques numériques Hercules 13,0 12,0 +8%

Total 127,2 125,1 +2%



Le quatrième trimestre a été en hausse de +15% grâce au lancement de nouveautés.



Leur implantation et leurs ventes en volume liées aux actions des équipes commerciales et marketing ont permis au Groupe de générer une belle croissance sur le trimestre.



Les nouveaux volants T98, T248R et T598 (version Xbox) ont principalement contribué à cette croissance.



Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 127,2 millions d’euros, supérieur aux dernières prévisions de 120 millions d’euros, et en légère croissance de 2% par rapport à l’année dernière.