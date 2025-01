GUILLEMOT CORPORATION : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE ANNUEL 2024 : +5%

Données non auditées (en millions d’euros)

Du 1er janvier au 31 décembre 2024 2024 2023 Variation

Quatrième trimestre 2024

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 28,9 32,0 -10%

Périphériques numériques Hercules 3,7 3,6 +3%

Total 32,6 35,6 -8%

Chiffre d’affaires annuel 2024

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 113,1 104,9 +8%

Périphériques numériques Hercules 12,0 14,2 -15%

Total 125,1 119,1 +5%



L’année 2024 se conclut en hausse de 5% à 125,1 millions d’euros, avec Thrustmaster en hausse de 8% et Hercules en retrait de 15%.



Le quatrième trimestre 2024, en baisse de 8% à 32,6 millions d’euros, s’est inscrit dans des marchés contrastés :

- Le marché des joysticks a montré une croissance à deux chiffres depuis la sortie du jeu Microsoft Flight Simulator 2024 en novembre : Le Groupe a surperformé le marché grâce à ses nouveautés.

- Le marché des volants a été en retrait sur la majeure partie du deuxième semestre avec un léger redressement en décembre grâce à des offres promotionnelles de fin d’année. La nouveauté phare du Groupe, le volant T598, a fait un excellent démarrage. Cependant, la montée en puissance progressive de la production n’a pas permis de couvrir tous les besoins, et de compenser la tendance du marché.