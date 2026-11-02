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Guillaume Abel devient chargé de mission sur l’IA et l’ESG de Natixis IM
information fournie par Agefi Asset Management 02/11/2026 à 08:15

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Guillaume Abel a rejoint Natixis Investment Managers en tant que chargé de mission auprès du directeur général en charge des sujets relatifs aux interactions entre IA et ESG, a appris L’Agefi. Il a quitté Mirova, un affilié de NIM, où il était directeur général délégué depuis décembre 2022. Son départ coïncide avec la mise en place d’une nouvelle gouvernance par la nouvelle directrice générale, Léa Dunand-Chatellet.

Chez Natixis IM, Guillaume Abel retrouve Philippe Setbon, aujourd’hui directeur général, qu’il a côtoyé chez Ostrum Asset Management. Philippe Setbon a dirigé cet affilié de Natixis IM de 2019 à 2023. Guillaume Abel y était directeur du développement et membre du comité exécutif de 2020 à 2022.

Sa nouvelle mission consiste à « définir l’approche stratégique du Groupe en matière d’intelligence artificielle pour l’ensemble de l’Asset & Wealth Management, avec l’ambition de renforcer la compétitivité, de transformer les modèles économiques et opérationnels, et d’accompagner une innovation et des investissements responsables à l’international », peut-on lire sur son profil Linked-In. Elle se décline en quatre axes. Le premier est la transformation des fonctions métiers et des modèles opérationnels?; le deuxième est l’analyse des tendances de marché, de leurs conséquences pour le positionnement du groupe et des réponses stratégiques possibles?; le troisième porte sur la gouvernance, la gestion des risques et les enjeux environnementaux et opérationnels liés à l’ESG?; enfin, le dernier concerne l’investissement dans l’écosystème de l’IA et son financement.

Guillaume Abel a commencé à la Banque Indosuez en 1991, puis a réalisé l’essentiel de sa carrière chez Amundi, jusqu’à la direction mondiale du marketing et de la communication en 2013. Il a pendant cette période fondé et dirigé Fund Channel. Il est ensuite passé par Candriam, LBPAM et Ostrum.

Laurence Marchal

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