Guidewire Software progresse grâce à des prévisions de recettes optimistes pour l'exercice 26
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de la société de logiciels d'assurance Guidewire Software GWRE.N augmentent de 4,3% à 167,80 avant le marché

** GWRE prévoit un chiffre d'affaires de 1,44 milliard de dollars pour l'exercice 26, contre une estimation moyenne de 1,41 milliard de dollars par les analystes - données LSEG

** Les résultats de GWRE pour le 2ème trimestre dépassent les estimations grâce à l'augmentation des revenus des abonnements et des services

** Les revenus de l'abonnement et du support pour le T2 augmentent de 33%

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 1,17 $ pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 77 cents

** GWRE dépasse les estimations du BPA ajusté pour le quatrième trimestre consécutif

** 13 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 246 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, les actions de GWRE ont baissé de 20% depuis le début de l'année, après avoir augmenté de 19,2% en 2025

