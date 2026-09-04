Guidewire recule, ses perspectives pour le premier trimestre étant décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action de Guidewire GWRE.N , qui fournit des logiciels aux assureurs IARD, recule de 21 % à 160,36 dollars

** Jeudi en fin de journée, GWRE a prévu que son chiffre d'affaires au premier trimestre serait inférieur aux attentes de Wall Street

** "Compte tenu de la forte réévaluation du titre après le troisième trimestre fiscal et jusqu’à la publication des résultats, la barre était clairement placée plus haut" – Stifel

** "Les réactions suggèrent que toute déception perçue était liée aux attentes plutôt qu’à des inquiétudes concernant les fondamentaux" – Oppenheimer

** 14 des 16 sociétés de courtage attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, et 2 la note "conserver"; objectif de cours médian: 215 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture précédente, l’action GWRE affichait une hausse d’environ 1 % depuis le début de l’année