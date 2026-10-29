GUIDE EXPLICATIF-Quelle est la prochaine étape pour le cabinet d'avocats Weil Gotshal, qui prévoit sa dissolution ?

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(Correction d'une faute de frappe dans le nom de Stroock au paragraphe 15)

par Mike Scarcella et Sara Merken

Le prestigieux cabinet d'avocats américain Weil, Gotshal & Manges prévoit de mettre fin à ses activités face à l'exode de ses associés , ouvrant la voie à des décisions complexes impliquant ses avocats, leurs clients et les cabinets concurrents cherchant à tirer profit de sa chute.

Voici quelques-unes des prochaines étapes auxquelles Weil devra faire face dans ce qui constituerait l'une des plus importantes dissolutions de cabinet d'avocats de l'histoire.

COMMENT WEIL S'EST-IL EFFONDRÉ?

Dans un revirement soudain, Weil a déclaré que son comité de direction avait recommandé aux associés de procéder à la liquidation du cabinet dans les mois à venir. Les associés doivent se prononcer officiellement sur ce plan.

Ce cabinet de Manhattan, fondé il y a 95 ans, était depuis longtemps un acteur de premier plan dans les grandes faillites d’entreprises, les opérations de fusion-acquisition et les litiges, employant environ 1 200 avocats et générant plus de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière.

Mais Weil a dû faire face ces derniers mois à une vague croissante de départs de partenaires clés vers des cabinets concurrents, ce qui a entraîné une spirale de défections. Sa situation s’est aggravée après l’échec, fin octobre, des négociations de fusion avec un autre cabinet d’avocats, et lorsque Ramona Nee, associée spécialisée dans le capital-investissement, a renoncé à ses projets de succéder à Barry Wolf, dirigeant de longue date de Weil.

QU’ARRIVE-T-IL AUX AVOCATS?

Les cabinets d’avocats concurrents recrutaient déjà activement au sein de Weil et recevaient les CV des avocats avant même que la situation n’atteigne le point de non-retour. Plus de 30 associés ont quitté le cabinet cette année, y compris des membres du comité exécutif.

Le recrutement et la recherche d’emploi vont désormais s’accélérer, alors que d’autres cabinets se disputent les meilleurs associés restants et que des centaines de collaborateurs envahissent d’un seul coup le marché de l’emploi juridique.

Au moment où il a annoncé son projet de dissolution, Weil comptait encore des avocats répartis dans 16 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que des départements importants et réputés, notamment en restructuration, contentieux et capital-investissement. Lors de certaines dissolutions passées, de grands groupes d’avocats d’une même ville ou d’un même domaine d’activité ont été absorbés en masse par d’autres cabinets.

Le cabinet emploie également des centaines d’assistants juridiques, d’experts techniques et d’autres membres du personnel.

WEIL DOIT-IL SE PLACER SOUS LE RÉGIME DE LA FAILLITE?

Le cabinet a l’intention de procéder à une liquidation à l’amiable et a fait appel au cabinet de conseil en restructuration AlixPartners pour l’accompagner dans ce processus. Weil avait également engagé auparavant , spécialiste en restructuration, issu du cabinet Davis, Polk & Wardwell.

Selon des experts juridiques, une procédure de faillite supervisée par un tribunal n’est pas nécessaire si le cabinet reste solvable et capable de satisfaire ses obligations envers ses employés, ses bailleurs, ses prêteurs et autres parties prenantes.

En 2023, le cabinet d’avocats Stroock a dissous le cabinet dans un contexte marqué par une vague de départs d’avocats vers d’autres cabinets. Deux ans plus tard, le cabinet a annoncé un accord avec ses principaux créanciers, réglant ainsi sa liquidation et la répartition de ses actifs.

Plusieurs autres grands cabinets ont déposé le bilan au cours des deux dernières décennies, notamment Dewey & LeBoeuf et Howrey.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU CABINET?

Les avocats de Weil ont l’obligation professionnelle de continuer à servir leurs clients, ce qu’ils doivent concilier lorsqu’ils rejoignent d’autres cabinets. Parmi ses clients actuels et récents figurent Apple, Goldman Sachs et Dow Chemical.

Les collaborateurs et le personnel du cabinet d’avocats ont été informés qu’ils continueraient à percevoir leur salaire pendant 90 jours et qu’ils recevraient des primes à la fin de l’année 2026. On ignore encore ce que Weil pourrait devoir à certains associés en vertu du contrat de société du cabinet.

La présence immobilière de Weil s’étend sur dix villes américaines et six sites internationaux, notamment ses locaux loués dans le General Motors Building à Manhattan, qui accueillent plus de 500 avocats.