GUIDE EXPLICATIF-Que se passe-t-il avec les programmes Starlink et Starshield de SpaceX en Ukraine ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la fiche d'information précédente avec des précisions sur son utilisation en Ukraine)

L'armée ukrainienne a été touchée ce mois-ci par des restrictions imposées à Starshield, la version militaire du système de communication par satellite Starlink de SpaceX. Ses récepteurs ont cessé de fonctionner lorsqu'ils étaient montés sur des objets se déplaçant rapidement, tels que des drones, compromettant ainsi certaines missions de combat et de défense aérienne.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le patron de SpaceX, Elon Musk, avait rétabli les services, bien qu'il ait nié avoir discuté personnellement de cette question avec M. Musk. Mais des sources ukrainiennes issues des milieux de la défense et de l'armée ont indiqué vendredi à Reuters que les restrictions de vitesse imposées à Starshield restaient en vigueur.

COMMENT L'UKRAINE UTILISE-T-ELLE STARLINK ET STARSHIELD?

L’armée ukrainienne utilise à la fois Starlink pour les communications et Starshield à des fins militaires spécialisées.

Le service Internet par satellite est devenu le poumon des communications en première ligne entre les unités, qui affirment qu’il n’existe actuellement aucun concurrent capable d’égaler les capacités des produits de SpaceX.

Les récepteurs Starshield, largement insensibles au brouillage radio, sont utilisés comme systèmes de guidage embarqués et pour établir des liaisons avec un pilote à distance pour les drones ukrainiens, y compris loin derrière les lignes russes à l'intérieur de l'Ukraine.Mais la récente restriction les rend inutilisables lorsque leur vitesse dépasse 160 kilomètres à l'heure (ou 100 mph).

Les responsables ukrainiens affirment que cela entrave l’utilisation des drones destinés à frapper des cibles russes situées au cœur même de l’Ukraine, ainsi que celle de certains intercepteurs à grande vitesse destinés à contrer les attaques de drones russes.

L’utilisation par l’Ukraine de drones d’attaque à moyenne portée équipés de Starshield a été un facteur majeur cette année pour renverser le cours des opérations sur le champ de bataille, permettant à des pilotes à distance de guider des drones frappant des cibles mobiles telles que des camions de ravitaillement et des trains russes.

Et les drones intercepteurs à grande vitesse constituent l’un des rares systèmes dont dispose l’Ukraine pour protéger ses villes contre l’une des principales innovations de la Russie ces derniers mois: les drones d’attaque équipés de moteurs à réaction, désormais utilisés chaque nuit pour mener des frappes.

QUI A DONNÉ L'ORDRE DE LES LIMITER?

Ni Musk ni le gouvernement américain n’ont reconnu avoir pris la décision de restreindre l’utilisation de Starlink ou de Starshield en Ukraine, et tous deux ont déclaré publiquement que de telles décisions ne pouvaient avoir été prises que par l’autre partie.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l’ordre de limiter le système provenait de l’intérieur de la Maison Blanche , selon deux responsables américains et un responsable occidental informés de l’affaire. Le Wall Street Journal a toutefois rapporté mercredi, citant des sources, que cette limitation avait été ordonnée personnellement par Musk.

Après que ces restrictions ont été rendues publiques, Musk a déclaré que Starshield était détenu et contrôlé par le gouvernement américain,et que toute limitation de sa vitesse ou de son utilisation était décidée par l’armée américaine et, en dernier ressort, par Trump. Il a opposé cela au système commercial Starlink, qui, selon lui, n’était ni conçu ni autorisé pour un usage militaire.

Trump a nié toute implication dans une quelconque décision concernant ce ralentissement. Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré mercredi aux journalistes que les décisions relatives à l’accès de l’Ukraine à l’ Starlink relevaient de SpaceX et de Musk, et non de la Maison Blanche.

Cette restriction intervient alors que les relations entre Kyiv et Washington sont au plus bas, Trump cherchant à pousser Kyiv à accepter des concessions plus importantes dans le cadre d’un accord de paix avec Moscou.

Trump fait également pression sur l’Ukraine pour qu’elle mette fin aux frappes contre les raffineries de pétrole russes, bien que le système Starshield ne soit pas utilisé sur les drones menant ces attaques, car il n’opère pas au-dessus du territoire russe.

COMMENT FONCTIONNE STARLINK?

Starlink, principale source de bénéfices de SpaceX SPCX.O , est un réseau Internet par satellite composé de plus de 11 000 satellites qui transmettent un service haut débit directement vers des terminaux utilisateurs de la taille d’un journal plié. Ses quelque 13 millions d’abonnés vont des particuliers et randonneurs aux compagnies maritimes et grandes compagnies aériennes.

Depuis le lancement de ses premiers satellites Starlink en 2019 à bord de fusées réutilisables de SpaceX, l’entreprise a mis en place une vaste constellation en orbite terrestre basse qui couvre une grande partie de la planète, offrant des connexions plus rapides que les satellites de communication traditionnels, qui opèrent généralement beaucoup plus loin de la Terre et en nombre bien plus restreint.

QU'EST-CE QUE STARSHIELD?

Starshield est une division de SpaceX qui développe des systèmes satellitaires militaires et de renseignement pour le Pentagone.

Bien que ses missions soient distinctes du service commercial haut débit de Starlink, la distinction n’est pas toujours très nette: les services de communication sécurisés de Starshield utilisent un chiffrement renforcé et des terminaux dédiés, mais s’appuient sur la vaste constellation de satellites Starlink comme infrastructure de base.

Outre les communications sécurisées,SpaceX affirme que cette version militarisée peut également offrir aux utilisateurs des services d’observation de la Terre et la possibilité d’intégrer des capteurs ou d’autres charges utiles.

Le Pentagone, principal client de Starshield, a dépensé des milliards de dollars pour les services Starlink et Starshield. Il a également acheté des satellites Starshield dédiés, notamment des engins de communication destinés à des missions d’alerte antimissile et une constellation d’espionnage pour le National Reconnaissance Office, comme l’a rapporté Reuters en 2024.

Des questions sur la relation entre Starlink et Starshield persistent depuis que la Russie a menacé, en 2022, les satellites occidentaux soutenant l’Ukraine . SpaceX a dévoilé Starshield plus tard dans l’année, mais le secret entourant les programmes spatiaux liés à la sécurité nationale a laissé floues les frontières précises entre les deux systèmes.

Ces distinctions sont devenues un sujet de discorde en début d’année lorsque le Pentagone s’est heurté à SpaceX au sujet de la hausse des tarifs des services satellitaires utilisés par les drones militaires pendant le conflit avec l’Iran, a rapporté Reuters. SpaceX a fait valoir que certains clients payant environ 5 000 dollars par terminal pour Starlink auraient dû utiliser les services Starshield,cinq fois plus chers.