GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi Musk voudrait-il fusionner SpaceX et Tesla ?

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(Répétition sans modification du texte)

par Joe Brock

Elon Musk estime qu’une fusion entre Tesla et SpaceX est une bonne idée , a-t-il déclaré mardi, apportant ainsi son soutien public à un projet qui donnerait naissance à l’une des entreprises les plus valorisées au monde, avec une valeur estimée à environ 3 500 milliards de dollars.

Alors que le constructeur de véhicules électriques Tesla et l'entreprise de fusées SpaceX étaient autrefois considérés comme des entités largement distinctes, les frontières entre les deux se sont estompées à mesure que Musk étend ses activités à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la fabrication de pointe, aux communications par satellite et aux infrastructures informatiques, y compris les centres de données sur Terre et potentiellement en orbite.

Voici ce qu’une éventuelle fusion pourrait signifier:

POURQUOI MUSK FERAIT-IL CELA?

Une fusion donnerait naissance à une entreprise unique au cœur de la vision à long terme de Musk: un empire technologique et industriel intégré couvrant l’IA, l’énergie, la robotique, les communications et les transports sur Terre et au-delà.

“Je pense qu’il y a beaucoup d’avantages à regrouper ces entreprises, car nous sommes pratiquement à l’aube de la singularité de la superintelligence, et il y a beaucoup à gagner à coopérer sur le développement de logiciels de superintelligence, la conception de puces, le Terafab bien sûr, la robotique, le lancement de masse en orbite avec la constellation Starmind (centres de données orbitaux) et la connectivité”, a déclaré Musk mardi.

Le regroupement de ces entreprises pourrait également simplifier la prise de décision. Bon nombre des projets de Musk concernent déjà plusieurs sociétés, ce qui nécessite l’accord de conseils d’administration et d’actionnaires distincts. Une entreprise fusionnée donnerait à la direction davantage de liberté pour mobiliser des capitaux, des talents d’ingénierie et des infrastructures là où elle identifie les meilleures opportunités.

Musk soutient depuis longtemps qu’il a besoin d’une plus grande influence sur Tesla pour mener à bien sa stratégie en matière d’IA et de robotique. Il détient près d’un cinquième de Tesla et exerce le contrôle des droits de vote chez SpaceX. Une fusion pourrait consolider son influence.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES INVESTISSEURS?

Les actionnaires de Tesla auraient accès à l’activité Starlink de SpaceX, en pleine expansion, ainsi qu’à ses services de lancement et à ses futurs projets spatiaux. Les investisseurs de SpaceX deviendraient actionnaires des activités de Tesla liées aux véhicules, au stockage d’énergie, à la conduite autonome et à la robotique.

Une société issue de la fusion pourrait également devenir l’une des entreprises les plus valorisées au monde, avec une capitalisation boursière d’environ 3 500 milliards de dollars, combinant des positions de leader dans les secteurs de l’automobile, de la robotique, des communications par satellite, des services de lancement, du stockage d’énergie et des infrastructures d’IA.

Les partisans de cette fusion feraient sans doute valoir que la société issue de la fusion pourrait allouer plus efficacement ses capitaux entre des activités de plus en plus interdépendantes.

Les détracteurs, en revanche, font valoir que les investisseurs s’exposeraient à un éventail beaucoup plus large de risques techniques, réglementaires et d’exécution, dont certains n’ont que peu de liens entre eux.

DANS QUELS DOMAINES SPACEX ET TESLA POURRAIENT-ILS COLLABORER?

Les satellites Starlink pourraient fournir des liaisons de communication aux robotaxis de Tesla, à ses systèmes autonomes et aux futures générations de robots humanoïdes Optimus. Les batteries et les produits de stockage d’énergie de Tesla pourraient contribuer à répondre aux besoins croissants de SpaceX en matière d’alimentation électrique, notamment pour ses futurs projets de centres de données.

Musk a déjà annoncé une collaboration majeure entre Tesla et SpaceX, Terafab , un projet de semi-conducteurs et d’informatique basée sur l’IA visant à produire les puces de pointe nécessaires aux véhicules autonomes de Tesla et aux robots Optimus, ainsi qu’aux ambitions de SpaceX en matière d’IA et de centres de données. Musk espère que la production en série pourra démarrer d’ici fin 2028.

L’expertise de Tesla en matière d’automatisation industrielle à grande échelle pourrait compléter les efforts de SpaceX pour industrialiser la production du Starship, tandis que les technologies de SpaceX ont déjà fait leur apparition dans les produits Tesla, notamment avec l’utilisation prévue de composants issus des fusées dans la prochaine génération de Roadster.

Une société issue de la fusion pourrait également coordonner les efforts visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement stratégiques, en tirant parti de l’envergure de Tesla dans les domaines des batteries, des semi-conducteurs et des équipements de fabrication, ainsi que de la demande de SpaceX en métaux spécialisés, en composants électroniques, en éléments de propulsion et en matériel satellitaire.

QUELS SONT LES RISQUES?

Les principaux défis pourraient résider dans la géopolitique et la réglementation.

SpaceX est un prestataire majeur de l’armée américaine, des agences de renseignement et de la Nasa. Tesla, quant à elle, reste étroitement liée à la Chine par le biais de son usine de Shanghai, qui joue un rôle majeur dans la production et la vente de véhicules. Cette combinaison pourrait susciter une surveillance accrue de la part des régulateurs américains et des responsables de la sécurité nationale, ainsi que de Pékin.

La fusion se heurterait également à des obstacles liés aux actionnaires et à la gouvernance. Il faudrait convaincre les investisseurs que la fusion de deux entreprises déjà complexes crée davantage de valeur que leur maintien séparé. Des questions concernant les conflits d’intérêts, le contrôle des droits de vote et l’allocation du capital ne manqueraient pas de se poser.

À cela s’ajoute le risque lié à la mise en œuvre. Starship, les robotaxis, les robots humanoïdes, les centres de données dédiés à l’IA, les communications mobiles et les infrastructures orbitales constituent autant de projets coûteux et techniquement ambitieux. La fusion de Tesla et de SpaceX ne réduirait pas ces risques. Elle se contenterait de les regrouper sous un même toit.