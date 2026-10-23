GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi Meta crée-t-elle une nouvelle catégorie d'actions sans droit de vote alors que son activité dans le domaine de l'IA est en pleine croissance ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anzar Mehraj et Prathik Jayaprakash

Meta Platforms META.O a annoncé mercredi la création d’une nouvelle catégorie d’actions sans droit de vote afin de financer ses ambitions en matière d’intelligence artificielle, de mener à bien des acquisitions et de récompenser ses employés sans affaiblir le contrôle exercé par son directeur général, Mark Zuckerberg.

Cette initiative s'inspire d'une structure adoptée par d'autres entreprises dirigées par leur fondateur, notamment Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google.

QUE FAIT META?

Meta prévoit de créer une nouvelle catégorie d’actions sans droit de vote cotées en bourse, appelées actions de classe C, et de distribuer une action de classe C pour chaque action de classe A et de classe B existante — ce qui revient à diviser ses actions à raison de deux pour une. Les nouvelles actions devraient être cotées à partir de janvier 2027.

La société a indiqué dans un communiqué que les actions de classe C seront utilisées pour lever des capitaux, rémunérer les employés, réaliser des acquisitions et à d’autres fins d’entreprise. Meta prévoit de proposer de nouvelles actions de temps à autre.

POURQUOI MAINTENANT?

Les investissements nécessaires pour rester compétitif dans le domaine de l’intelligence artificielle sont «sans précédent», a déclaré Meta. La société prévoit des dépenses d’investissement comprises entre 135 et 145 milliards de dollars pour 2026, alors qu’elle s’efforce de construire des centres de données, d’acheter des puces et de développer son infrastructure informatique dédiée à l’IA.

Un financement par emprunt de cette ampleur peut avoir un impact négatif sur les notations de crédit, ce qui rend le financement par capitaux propres plus attractif, a noté la société. La direction souhaite que les actions de classe C soient disponibles dès la fin de l’année 2026, a précisé Meta dans son communiqué.

EN QUOI CELA AIDE-T-IL ZUCKERBERG?

Cette structure permet à Meta de lever des fonds propres sans émettre d’actions supplémentaires dotées de droits de vote.

Zuckerberg contrôle la société grâce à ses actions de classe B à droit de vote privilégié. En émettant des actions de classe C sans droit de vote, Meta peut vendre des actions à des investisseurs, les utiliser pour des acquisitions ou pour la rémunération des salariés, sans réduire de manière significative son pouvoir de vote.

Préserver le leadership de Zuckerberg était un objectif clé de la recapitalisation, a déclaré le comité spécial de Meta, ajoutant qu’il ne soutiendrait pas un financement par capitaux propres important qui réduirait son contrôle par le vote.

Le comité a proposé des clauses de caducité concernant la structure à deux catégories d’actions, qui auraient converti ses actions de catégorie B en actions de catégorie A en cas d’événements tels que son décès ou son invalidité, son départ de l’entreprise ou une réduction importante de sa participation.

Mark Zuckerberg a toutefois indiqué qu’il ne soutiendrait pas ces clauses de caducité ni aucune mesure susceptible d’entraîner la perte de son contrôle des droits de vote.

"Meta a d’énormes besoins en capitaux pour financer son expansion dans le domaine de l’IA", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef des marchés chez Stock Trader Network. "Nous avons vu des entreprises émettre davantage de dette pour financer leur expansion dans l’IA, et les investisseurs ont sanctionné ces titres pour avoir affaibli leur bilan", a-t-il ajouté, en citant les cours des actions d’Oracle ORCL.N et de CoreWeave CRWV.O .

"C’est un meilleur moyen de lever des capitaux tout en conservant un bilan solide."

COMBIEN D’ACTIONS ZUCKERBERG VA-T-IL RECEVOIR?

Comme tous les actionnaires existants, il recevra une action de classe C pour chaque action de classe A et de classe B qu’il détient.

Au 1er octobre 2026, il détenait en propriété effective environ 341,2 millions d’actions de classe B et 1,2 million d’actions de classe A — ce qui représentait environ 60,6 % des droits de vote de Meta et une participation de 13,4 %. Il recevra donc environ 342,4 millions d’actions de classe C.

Seuls 20 % des actions de classe C reçues par le "groupe de détenteurs" — Mark Zuckerberg et certaines des personnes à qui il est autorisé à céder ses actions — seront immédiatement librement négociables, conformément à un accord distinct d’alignement des fondateurs.

Le reste sera soumis à des restrictions visant à l’empêcher de monétiser sa participation sans une réduction correspondante de son influence en matière de vote.

QUI A DÉJÀ PROCÉDÉ DE LA SORTE?

Google constitue le précédent le plus proche. L’entreprise avait annoncé en avril 2012 son intention de distribuer un dividende sous forme d’actions de classe C sans droit de vote , ce qui avait donné lieu à un recours collectif des actionnaires dans le Delaware. Google a conclu un accord à l’amiable, et le tribunal a approuvé cet accord en octobre 2013.

Aux termes de cet accord, Google s’est engagé à indemniser les détenteurs d’actions de classe C si celles-ci se négociaient avec une décote supérieure à 1 % par rapport aux actions de classe A au cours de la première année.

Le dividende en actions de classe C a été distribué le 2 avril 2014, et en 2015, Google a déterminé qu’il devait aux détenteurs d’actions de classe C un paiement compensatoire de 522 millions de dollars, calculé sur la base du pourcentage de décote entre les cours des actions de classe A et de classe C.

POURQUOI ZUCKERBERG EN VEUT-IL?

L’une des motivations évoquées dans le dossier est la Proposition 40 de Californie, un projet d’impôt sur la fortune qui fera l’objet d’un référendum en novembre 2026. Elle imposerait un impôt unique égal à 5 % de la fortune nette aux milliardaires résidant en Californie au 1er janvier 2026.

Elle impose la fortune accumulée plutôt que les revenus. Meta a indiqué que Zuckerberg avait déclaré au comité spécial qu’il évaluait la possibilité de déménager en raison de cette obligation fiscale potentielle de plusieurs milliards de dollars. La structure des actions de classe C lui permettrait de vendre certaines actions sans droit de vote sans réduire immédiatement son contrôle des droits de vote.

Le conseil d’administration de Meta a déclaré que la participation actuelle de Mark Zuckerberg alignait suffisamment ses intérêts sur ceux des actionnaires et ne justifiait donc pas de rémunération supplémentaire en espèces ni d’attributions d’actions, une position qu’il affirme maintenir depuis des années.