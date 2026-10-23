GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi les centres de données dédiés à l'IA sont à l'origine d'un essor de la demande en piles à combustible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Arunima Kumar et Shivansh Tiwary

Les piles à combustible suscitent un intérêt croissant chez les hyperscalers américains, qui se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données afin de répondre à l’essor de l’IA, mais qui se heurtent aux contraintes du réseau électrique pour garantir un approvisionnement en électricité rapide et fiable.

Le cabinet d'études énergétiques Rystad Energy prévoit que les investissements dans les piles à combustible destinées aux centres de données passeront de 2,8 milliards de dollars en 2025 à environ 30 milliards de dollars d'ici 2030.

QU'EST-CE QU'UNE PILE À COMBUSTIBLE?

Une pile à combustible produit de l’électricité grâce à une réaction chimique entre un combustible, tel que le gaz naturel ou l’hydrogène, et l’oxygène, convertissant directement l’énergie du combustible en électricité plutôt que de le brûler.

Bloom Energy BE.N exploite une technologie à oxyde solide compatible avec de l’hydrogène pur à 100 %, tandis que FuelCell Energy FCEL.O utilise une technologie à carbonate fondu limitée à des mélanges contenant jusqu’à 40 % d’hydrogène, même si les deux systèmes sont polyvalents en termes de combustibles.

POURQUOI LA DEMANDE EST-ELLE EN HAUSSE?

Les centres de données ont besoin d’énormes quantités d’électricité fiable pour faire fonctionner leurs équipements informatiques et leurs systèmes de refroidissement 24 heures sur 24.

Selon les estimations de Rystad, le raccordement de charges électriques importantes au réseau américain peut prendre entre trois et six ans, ce qui incite les développeurs à explorer des sources d’énergie sur site.

« Nous avons annoncé notre premier projet avec Oracle

ORCL.N et avons fourni de l’électricité à leur site de l’Utah en moins de deux mois », a déclaré KR Sridhar, directeur général de Bloom, lors d’une conférence téléphonique post-résultats jeudi.

« Nous sommes en train de réaliser la même chose avec Nebius

NBIS.O dans le New Jersey. Nous avons obtenu les autorisations du comité d’urbanisme pour nos piles à combustible dans les trois mois suivant la signature du contrat. »

Rystad prévoit qu’environ 40 % de la capacité prévue des centres de données américains en 2030 pourrait recourir à une alimentation électrique dédiée sur site plutôt que de dépendre entièrement du réseau.

Les piles à combustible génèrent également moins d’émissions locales que la production conventionnelle au gaz, car elles évitent la combustion au sein de la pile.

QUELLES ENTREPRISES DEVRAIENT EN BÉNÉFICIER?

Le chiffre d’affaires de Bloom au troisième trimestre a bondi de 138 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars. L’entreprise a enregistré un bénéfice net de 250,3 millions de dollars, contre une perte de 23,1 millions de dollars un an plus tôt.

Elle a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 4,4 et 4,6 milliards de dollars.

Le géant américain du cloud computing Oracle ORCL.N a l’intention d’acquérir jusqu’à 2,8 gigawatts (GW) de systèmes de piles à combustible Bloom, dont 1,2 GW a déjà fait l’objet d’un contrat.

FuelCell cible également les centres de données. Son directeur général, Jason Few, a déclaré à Reuters que « le délai de mise sous tension est désormais devenu aussi important que le coût de l’électricité ».

La société prévoit que les centres de données et les activités connexes représenteront 75 % à 85 % de son chiffre d’affaires d’ici deux à trois ans, contre 25 % à 30 % actuellement.

Rystad estime le carnet de commandes du secteur à environ 9 GW, y compris les accords-cadres conclus avec Oracle, AEP

AEP.O , Equinix EQIX.O et Brookfield BN.TO .

Ces accords ne représentent pas nécessairement des commandes fermes pour la totalité de la capacité indiquée.

LE SECTEUR PEUT-IL SE DÉVELOPPER ASSEZ RAPIDEMENT?

Rystad prévoit que la capacité de production annuelle de piles à combustible passera d’environ 1,8 GW actuellement à 4 GW d’ici 2030.

« Pour les projets de plus de 100 MW, les principaux facteurs déterminants du calendrier sont généralement la disponibilité du site, l’obtention des autorisations et les infrastructures de soutien, et non la technologie des piles à combustible elle-même », a déclaré à Reuters Aman Joshi, directeur commercial de Bloom.

Les projets nécessitent encore des raccordements au gaz, des autorisations, des transformateurs et des appareillages de commutation, ce qui peut retarder leur déploiement.

Les piles à combustible peuvent compléter l’électricité du réseau, même si elles sont en concurrence avec d’autres technologies de production sur site.

La croissance dépendra de la capacité des fournisseurs à proposer des systèmes à des coûts compétitifs et de celle des développeurs à mettre en œuvre des projets et à s'approvisionner en combustible.